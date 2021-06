Candidatura ibérica ao Mundial de 2030, Rt a subir e outros destaques TSF

© Kiko Huesca/EPA

Esta sexta-feira fica marcada pela apresentação da candidatura conjunta de Portugal e Espanha para a organização do Mundial de 2030. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, António Costa, reuniram-se com o rei Felipe VI de Espanha e com o chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, para decidirem, ao mais alto nível, o apoio à candidatura ibérica à organização da competição. Uma apresentação que coincidiu com o jogo de preparação para o Euro 2020. A partida entre as seleções portuguesa e espanhola terminou empatada a zeros.

O Rt está a subir em Portugal. O mais recente relatório do INSA indica que todas as regiões do continente apresentam um índice de transmissibilidade do vírus SARS-CoV-2 acima de 1, com Lisboa e Vale do Tejo a destacar-se, com 1,16.

Em entrevista à TSF, o jornalista bielorrusso Tadeusz Giczan, exilado na Polónia, admite que todos ficaram espantados com a forma como Protasevich foi detido. Ao desviar um avião de passageiros o presidente Lukashenko mostrou o quanto queria colocar as mãos naquele que é considerado o seu inimigo número um. Giczan, que ocupou o cargo depois de Protasevich se ter mudado para a Lituânia, teme pela vida do amigo e diz que quem desvia um avião é capaz de tudo.

Na TAP, João Duarte teve uma vitória folgada na eleição para escolher o representante dos trabalhadores no Conselho de Administração da empresa, com 42,5% dos votos. Em entrevista à TSF, sublinha a importância de o cargo ser ocupado por um trabalhador.

Se tem mais de 45 anos, já pode agendar um dia para tomar a vacina contra a Covid-19. A disponibilização desta ferramenta para pessoas acima dos 45 anos segue o calendário estabelecido pela task force, no qual se prevê ainda que a partir do próximo dia 20 seja possível o autoagendamento para pessoas na faixa etária entre os 30 e 39 anos.

Por fim, o Facebook baniu o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, durante dois anos. A empresa argumenta que Trump merece a punição máxima por violar as regras no caso do ataque ao Capitólio dos Estados Unidos.