Candidaturas abertas para plano que vai apoiar oito mil empresas e empresários em Lisboa

As candidaturas ao Plano Lisboa Protege protege arrancam esta quarta-feira. O programa disponibiliza apolónios a empresas e empresários em nome individual, nas áreas da restauração, comércio e retalho e atividades artísticas. A ideia anunciada na TSF por Fernando medina, o presidente da Câmara de Lisboa, é ter parte dos apoios, pagos ainda durante este mês.

"As candidaturas abrem hoje, no site lisboaprotege.pt, é de uma adesão muito simples, rápida, e o nosso objetivo é começarmos a fazer pagamentos ainda durante este mês de dezembro, por ordem de chegada", adianta Fernando Medina à TSF.

O autarca explica que este apoio se destina às empresas com faturação até 500 mil euros, com uma quebra na faturação de 25%, entre janeiro e setembro deste ano face ao ano passado.

"O apoio que vai para empresas até 100 mil euros é um apoio a fundo perdido de quatro mil euros. Para empresas com faturação entre 100 e 300 mil euros é um apoio a fundo perdido de seis mil euros. Para empresas entre 300 e 500 mil euros de faturação é um apoio de fundo perdido de oito mil euros", sustenta.

Este programa, no valor de vinte milhões de euros para os setores da restauração e comércio, e de dois milhões de euros para as atividades artísticas, pretende apoiar mais de 80% do comércio e restauração da cidade, num conjunto de empresas que emprega mais de 100 mil pessoas na capital.

Os apoios serão concedidos nalguns casos, a fundo perdido, e todos são cumulativos com os apoios desenhados pelo governo.

"É um apoio extra que estamos a dar à cidade de Lisboa. O comércio, a restauração e todas as suas atividades têm sido muito atingidas não só pela diminuição do turismo, mas pelo fenómeno da realidade do teletrabalho. Este apoio extra vai abranger cerca de oito mil entidades, que representam cerca de 100 mil postos de trabalho" remata.

