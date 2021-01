Cantinas das escolas de Lisboa mantêm-se abertas em regime takeaway

© Pixabay

A Câmara de Lisboa vai continuar a garantir o almoço e lanche aos alunos dos escalões de ação social escolar A e B ou com necessidades de saúde especiais. A garantia é dada, em entrevista à TSF, pelo vereador Manuel Grilo que assegura que já esta sexta-feira os alunos puderam ir recolher o almoço e o lanche às suas escolas.

"Todas as escolas da cidade de Lisboa, com exceção de um único agrupamento, têm as suas cozinhas a funcionar, desde hoje, para que as crianças dos escalões de ação social escolar A e B, e também crianças com necessidades de saúde especiais, possam ir levantar o seu almoço.", garante.

Manuel Grilo explica que para a semana algumas destas refeições já serão distribuídas junto das famílias "em particular das que estão em situação de confinamento mais severo", mas, até agora, só é possível levantar o almoço e o lanche das crianças nas escolas.

Quanto às escolhas de acolhimento de crianças cujos encarregados de educação trabalhem em serviços essenciais, há dez em funcionamento: "É a escola básica integrada São Vicente, Telheiras, a escola de santa Clara no Agrupamento de Escolas Gil Vicente, a escola Mestre Arnaldo Louro de Almeida do Agrupamento de Escolas Marquesa da Lorna, a escola básica Patrícia Prazeres, a escola secundária do Lumiar, a escola secundária do Restelol, a escola básica Leão de Arroios do Agrupamento de Escolas Luís de Camões, a escola básica Natália Correia do Agrupamento de Escolas Nuno Gonçalves e a escola básica Paulino Montez e também a escola básica de Quinta de Marrocos."

Estas crianças até aos 12 anos com encarregados de educação de serviços essenciais, nomedamente "das forças de segurança, dos bombeiros, de todos aqueles que são essenciais para que as cidades continuem a funcionar, como os piquetes de eletricidade, de água, de gás" vão estar acompanhadas por professores e auxiliares.

Há também duas creches em funcionamento para crianças até aos três anos.

"Reservámos também duas creches para poderem receber crianças até aos 3 anos. Em Lisboa, serão a creche da Praça de Espanha e também a creche da Santa Casa da Misericórdia da Calçada da Tapada. Serão creches que a partir da próxima semana estarão a funcionar, mas é preciso uma inscrição prévia para estas creches", remata.

