Caos no aeroporto de Lisboa. Mais de 40 voos já foram cancelados este domingo

© Mário Cruz/Lusa

Por TSF com Lusa 03 Julho, 2022 • 09:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Depois de sábado ter sido marcado pelo caos em vários aeroportos europeus, este domingo o aeroporto de Lisboa já cancelou mais de 40 voos, entre eles 19 partidas e 24 chegadas. Os dados divulgados pela ANA - Aeroportos de Portugal mostram que a maioria destes voos tinha como destino países europeus, mas um voo da TAP para Cabo Verde também já foi cancelado.

No sábado foram cancelados 65 voos previstos de e para o Aeroporto Humberto Delgado. Esta é uma situação que se repete nos Estados Unidos, onde, na manhã de sábado, foram cancelados 600 voos e 2100 sofreram atrasos.

A falta de trabalhadores é a principal razão para os problemas com os voos e, por isso, as empresas do setor dizem estar a tentar resolver o problema, intensificando as campanhas de recrutamento de pilotos e reduzindo o número de lugares disponíveis para os passageiros. Os trabalhadores das companhias aéreas alertam, no entanto, que há outros fatores como o clima ou a Covid-19.

À agência Lusa, fonte da TAP afirma que o incidente com um jato privado e consequente encerramento da pista no aeroporto de Lisboa, na sexta-feira, afetou e fez divergir para outros aeroportos muitos voos da TAP.

"A pista no aeroporto de Lisboa não esteve operacional durante algumas horas na sexta-feira, 01 de julho, à tarde, devido a um incidente com um jato privado. Em consequência, muitos voos da TAP foram afetados e divergiram para outros aeroportos", disse a fonte da companhia aérea.

Apesar dos "muitos voos impactados" e do período de alta temporada turística que se atravessa, a TAP assegura estar a fazer o seu "melhor para minimizar o impacto desta situação".

Aos passageiros afetados por esta situação, a fonte oficial da companhia área indica que "deverão aguardar uma mensagem da TAP com um novo horário de voo".