Caos no aeroporto de Lisboa. Ministro lamenta "falha" do SEF e ameaça com demissão

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, ameaça demitir os agentes do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras responsáveis pela segurança no Aeroporto de Lisboa caso se repitam os erros da semana passada. Em entrevista ao jornal Público, o ministro explica o que se passou e levou milhares de passageiros a esperar horas nas filas para a apresentação do passaporte.

"Uma falha desta natureza tem que levar à substituição imediata de quem tem essa responsabilidade no aeroporto. Esta foi a orientação que foi transmitida à Direção Nacional do SEF. Porque, quando se deteta que está a haver uma sobre concentração de chegadas, há uma equipa de contingência que é mobilizada por parte do diretor nacional do SEF. Não foi mobilizada na segunda-feira que passou porque não foi comunicada essa falha. Mas já foi referido que não pode voltar a repetir-se", garante José Luís Carneiro.

Nesta entrevista, o ministro da Administração Interna frisa que já houve reforço de meios com agentes da PSP na Portela."Os elementos da PSP que terminaram a sua formação teórica entraram em formação prática e encontram-se, embora sob a supervisão dos inspetores do SEF, já em reforço dos meios", afirma, sublinhando que estes agentes já estão a fazer trabalho "de primeira linha".

Sobre os meios tecnológicos, José Luís Carneiro revela que os cidadãos do Canadá e dos EUA já podem usar as portas que permitem a leitura facial e documental. "Quem recorre às portas eletrónicas, a partir daí passa a fronteira."

No que se refere à construção do novo aeroporto, o ministro da Administração Interna sustenta que "é mesmo uma questão de interesse nacional" e defende que se trabalhe no sentido de um "amplo consenso social", incluindo com o PSD.

"[...] é evidente que, se tivéssemos uma infraestrutura aeroportuária com outro potencial, estaríamos hoje a aproveitar oportunidades de captação de turistas para o país que, por impossibilidade do aeroporto, não estão a ser devidamente aproveitadas. O ministro das Infraestruturas tem toda a razão quando diz que, efetivamente, é necessário encontrar um amplo consenso político em torno deste objetivo nacional", afirma José Luís Carneiro.