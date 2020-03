CAP pede medidas específicas para os agricultores

© Gerardo Santos/Global Imagens

Por Francisco Nascimento 26 Março, 2020 • 19:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Confederação dos Agricultores Portugueses (CAP) pede medidas particulares para a agricultura, em tempo de crise provocada pela pandemia da Covid-19.

Depois de uma reunião com o Presidente da República, o representante do setor, Eduardo Oliveira e Sousa, garante que as medidas apresentadas pelo Governo vão ter pouco efeito na agricultura. "A questão do lay-off, por exemplo, vai-se aplicar muito pouco. Sobre a agricultura são necessárias medidas muito específicas", indica.

A CAP espera que o Governo antecipe as ajudas comunitárias, e o pedido já foi feito pela confederação. "Pedimos a antecipação do período das ajudas. Parece que o assunto está a ser devidamente equacionado", assegura Oliveira e Sousa.

O representante da confederação refere que é necessário que o Estado português antecipe o pagamento e, posteriormente, "ser o próprio Estado a ser ressarcido do valor pela União Europeia".

Eduardo Oliveira e Sousa garante que política agrícola comum é um instrumento indispensável para os agricultores.