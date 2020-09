"Capacidade transformadora." Governo promete rejuvenescer a Administração Pública

© LUSA

Por Sara Beatriz Monteiro com Manuel Acácio 30 Setembro, 2020 • 11:37 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Governo promete rejuvenescer a Administração Pública e assegura ter um programa com uma "capacidade transformadora". A garantia é dada pela ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, no Fórum TSF.

Entrevistada pelo jornalista Manuel Acácio, Alexandra Leitão adianta que o programa do Governo "tem uma capacidade transformadora muito relevante, com uma verba associada na casa dos 1800 milhões de euros" e que inclui, "transversalmente, um projeto de capacitação e de rejuvenescimento da administração pública".

A governante explica a estratégia do programa de estabilização em relação à regra das entradas "de um para um" na Administração Pública: "Esse um para um não tem de ser pela saída de um assistente técnico a entrada de um assistente técnico, mas aquele perfil que for mais necessário a uma administração pública que se quer mais capacitada e mais moderna".

A ministra esclarece ainda que o programa de pré-reformas que está a ser desenhado será dirigido apenas para a área da educação. Neste momento, estão a ser estabelecidos "critérios que permitam selecionar as pessoas que, de acordo com aqueles critérios, faça sentido avançarem para a pré-reforma e os termos em que o contrato, o acordo dessa pré-reforma será definido".

Quanto à informatização dos processos, Alexandra Leitão salienta que já há vários serviços digitais providenciados exclusivamente online", apesar de uma parte da população não os conseguir utilizar.

Ainda assim, a governante sublinha que tem sido feita uma aposta em "soluções de proximidade",em articulação com as autarquias, para fazer face a esses desafios.