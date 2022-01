Capitania do Funchal emite aviso de intempérie até à tarde de domingo

© Photo by Anant Jain on Unsplash

Por Lusa 15 Janeiro, 2022 • 21:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A capitania do Funchal emitiu este sábado avisos de intempérie e vento forte para a orla marítima da Madeira, até domingo, recomendando que as embarcações permaneçam nos portos de abrigo.

"Recomenda-se que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo", lê-se nos avisos que têm por base as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Ouça as explicações da meteorologista Maria João Frada. 00:00 00:00

A autoridade marítima adianta que estes avisos estão em vigor até às 18h00 de domingo.

No aviso, a capitania realça ser expectável vento entre os 51 a 62 quilómetros por hora de qualquer direção.

A autoridade marítima acrescenta que a visibilidade no mar vai tornar-se "fraca a partir da tarde", as ondas deverão ser até dois metros na costa norte , atingindo os três metros na parte sul da Madeira.