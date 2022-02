Capitania do Funchal recomenda que embarcações fiquem nos portos de abrigo

© Artur Machado/Global Imagens

A Capitania do Funchal emitiu esta sexta-feira um aviso de vento e agitação marítima forte para a orla marítima da Madeira, recomendando que as embarcações permaneçam nos portos de abrigo.

"Recomenda-se que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo", lê-se na informação divulgada pela autoridade marítima regional.

O aviso está em vigor até às 06h00 de sábado e tem por base as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

No documento é indicado que o vento vai aumentar para "muito fresco a forte a partir da tarde" de hoje e a visibilidade no mar será "boa a moderada".

Quanto à ondulação, as vagas podem ser de noroeste entre os três e os cinco metros na costa norte da ilha da Madeira, sendo de oeste/sudoeste até aos 3,5 metros na parte sul.