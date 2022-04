Caramulo com novo museu a pensar nos amantes das quatro rodas

No Caramulo abre, esta tarde, um novo museu dedicado aos automóveis que se junta ao que já existia na vila do concelho de Tondela. O Caramulo Experience Center vai ser inaugurado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. O novo espaço resgatou alguns carros que até agora estavam nas reservas do Museu do Caramulo.

"Este projeto surgiu de uma vontade que muitos dos nossos visitantes tinham de conhecer o outro lado do museu. O que as pessoas conhecem é o que está disponível para ser exposto, mas a coleção vai muito para além do que está dentro daquelas paredes. Temos muito mais automóveis em reserva", explicou Salvador Patrício Gouveia, da direção do espaço museológico.

O Experience Center apresenta cerca de 30 viaturas. Entre elas protótipos de automóveis portugueses que nunca foram fabricados, como Lusito ou o IPA, viaturas históricas como o Ford T, até um carro do campeão nacional de ralis, Bruno Magalhães, mas "a joia da coroa" é outra: um Bugatti 57 Atalante. "Um automóvel muito elegante", nas palavras de Salvador Patrício Gouveia.

O museu dá a conhecer veículos dos séculos XX e XXI que estavam fechados, mas não só. Agora os visitantes podem também conhecer as oficinas de restauro das viaturas que estão expostas e que ainda funcionam.

"É uma atividade que quem gosta de automóveis adora e quer visitar, mas [era] uma parte que estava fechada ao público", referiu.

Agora é mostrado tudo aos turistas.

"De uma forma diferente, mais direta, sem cordas, sempre com visita guiada, em que as pessoas podem ver os automóveis, podemos abrir os capôs, ver os interiores e até dar passeios nos próprios automóveis", salientou Salvador Patrício Gouveia.

O Caramulo Experience Center mostra ainda aos amantes das quatro rodas centenas de objetos ligados ao mundo automóvel e das corridas.

Bombas de gasolina, capacetes, ferramentas, peças de carros, latas de óleo, taças, fotografias e até sinais luminosos de marcas ligadas ao automobilismo são apresentados aos visitantes como peças de arte e não apenas como simples elementos decorativos.