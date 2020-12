Caretos de Podence assinalam um ano como património da Humanidade

Por Afonso de Sousa 12 Dezembro, 2020 • 10:50 Partilhar este artigo Facebook

Faz este sábado um ano que a UNESCO reconheceu os Caretos de Podence como património imaterial da humanidade. Uma distinção que trouxe ainda mais notoriedade à tradição ancestral da aldeia do concelho de Macedo de Cavaleiros. Mesmo com todas as restrições da pandemia, os caretos vão sair à rua e assinalar a data como manda a tradição.

E se os caretos com fatos coloridos e repletos de chocalhos são cada vez mais globais, a maior mudança que este primeiro ano de selo UNESCO trouxe foi mesmo na aldeia. Numa mistura perfeita da tradição com a modernidade há pinturas grafitadas em praticamente todos os cantos e esquinas.

"São murais ligados com a tradição. É uma mais-valia para quem venha a este território, não só no carnaval mas também durante todo o ano e ver uma recreação de arte viva, autêntica e presente todos os dias".

António Carneiro, presidente da Associação dos Caretos de Podence acrescenta que este sábado, bem no centro da aldeia, vai assinalar-se a data. "Vamos ter o descerramento duma placa a assinalar o acontecimento com a exibição de 12 máscaras que representam o dia 12 de dezembro. Depois vamos ter uma visita pelos murais da aldeia e vamos também apresentar um novo produto em parceria com a marca Castelbel que é um sabonete muito cheiroso".

Para chocalhar os sentidos e perfumar ainda mais o próximo projeto dos caretos. A construção dum museu que exiba as tradições do velho continente acrescenta António Carneiro. "Sim, esse é o nosso sonho. Estamos com esse pensamento e com esses objectivos. Já há contactos com o arquiteto Souto de Moura para que o Museu Europeu da Máscara e do Chocalho seja uma realidade nos próximos tempos".

Para assinalar o reconhecimento da UNESCO, Marcelo Rebelo de Sousa esteve presente em Podence no último entrudo chocalheiro no passado mês de fevereiro. Hoje, no dia em que também assinala o seu aniversário, recordamos as declarações do presidente nesse dia.

"Obrigado, caretos, porque são história, são tradição, são cultura, são a alma de um povo. São também a alma de Portugal"

A alma dum povo, barulhenta e colorida, reconhecida pelas nações unidas como património da humanidade.