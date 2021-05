Carga viral nas águas? Tratamento das ETAR é suficiente para eliminar o vírus

Os investigadores estudaram também a circulação do vírus nas redes de drenagem dos efluentes de hospitais © Lusa

As conclusões de um estudo às águas de cinco estações de esgotos nos grandes centros urbanos e efluentes de três grandes hospitais são publicadas esta quarta-feira. Três meses depois do arranque da investigação, já as Águas de Portugal garantiam ter conseguido resultados fiáveis.

O projeto monitorizou as águas residuais de 20% da população portuguesa. Além das ETAR, localizadas em Lisboa, Cascais, Vila Nova de Gaia e Guimarães, os investigadores estudaram também a circulação do vírus nas redes de drenagem dos efluentes do hospital Curry Cabral, em Lisboa, do hospital Eduardo Santos Silva, em Vila Nova de Gaia, e do hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães.

Foi concluído que o tratamento das águas é suficiente para eliminar o vírus.

Já os cientistas da Universidade de Lisboa cruzaram ainda as cargas virais detetadas em cada uma das ETAR com o número de doentes hospitalizados na unidade de saúde respetiva. As Águas de Portugal sublinham que os resultados deste projeto serão úteis para a vigilância epidemiológica e contribuem para a implementação de medidas preventivas.

Desde abril de 2020, os investigadores procuraram vestígios do coronavírus nas águas residuais de Lisboa e Porto. Coordenado pela Águas de Portugal, o projeto de investigação COVIDETECT quer criar um sistema que possa alertar previamente as autoridades de saúde para um possível aumento do número de infetados. O projeto conta ainda com a colaboração da Faculdade de Ciências e do Laboratório de Análises do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. O COVIDETECT faz parte de um estudo da Comissão Europeia que envolve 17 países.

