Carlos Costa e António Costa trocam acusações, mísseis atingem Polónia e outros destaques TSF

Lançamento do livro "O Governador" do jornalista Luís Rosa © Miguel A. Lopes/Lusa

Por TSF 15 Novembro, 2022 • 21:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O antigo governador do Banco de Portugal Carlos Costa reafirmou esta terça-feira que o atual primeiro-ministro, António Costa, tentou intrometer-se no Banco de Portugal para dar conta de que "não se pode tratar mal a filha de um presidente de um país amigo de Portugal", referindo-se a Isabel dos Santos.

Em reação, o primeiro-ministro António Costa afirmou que as declarações do antigo governador sobre alegadas pressões relacionadas com Isabel dos Santos são, "além de falsas, ofensivas" do seu "bom nome, honra e consideração".

De Ramalho Eanes a Cavaco Silva, passando por Pedro Passos Coelho, a direita em peso esteve no lançamento do livro "O Governador", da autoria do jornalista Luís Rosa, sobre os mandatos de Carlos Costa como governador do Banco de Portugal.

Durante o lançamento do livro, o antigo presidente do PSD Marques Mendes defendeu que o Ministério Público deveria abrir um processo de investigação criminal à forma como foi vendido o Banif e pediu explicações públicas ao primeiro-ministro sobre o caso Isabel dos Santos.

Na outra ponta da Europa, um alto funcionário dos serviços secretos norte-americanos afirmou que mísseis russos terão atingido a Polónia, país membro da NATO, matando duas pessoas, avança a Associated Press. Piotr Mueller, porta-voz do governo polaco, não confirmou a informação, mas afirmou que os principais líderes estão numa reunião de emergência devido a uma "situação de crise". Fonte de Bruxelas, contactada pela TSF, diz que o executivo europeu está a aguardar informações das autoridades polacas.

Este incidente acontece exatamente no mesmo dia em que o Presidente da Ucrânia revelou, num vídeo partilhado no Facebook, que foram lançados, ao todo, 85 mísseis e avisa a população de que os ataques podem continuar, por isso é importante que as pessoas procurem os abrigos. Além disso, Zelensky assegura que o país vai sobreviver.

Por cá, o ministro da Economia, António Costa Silva, recebeu os jovens ativistas que, nos últimos dias, têm exigido a sua demissão e garantiu que não vai deixar o cargo. Da reunião com os jovens esperava propostas para "discutir soluções", mas os ativistas só se centraram na sua demissão como reivindicação principal.

Após a reunião, cinco ativistas foram detidos pela PSP e levados para a esquadra da PSP do Socorro, o que fez com que dezenas de ativistas climáticos que estiveram no Ministério da Economia se deslocassem entretanto para a Avenida Almirante Reis, em Lisboa.

Pelo Norte do país, o ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, afirmou que a coleção de arte do Banco Privado Português (BPP) passa a ser tutela do Estado para impedir que esta saia da Fundação de Serralves (Porto), onde está depositada.

Na seleção nacional, o futebolista Bruno Fernandes vai envergar a camisola 8 durante o Mundial 2022, herdando o número que o ausente João Moutinho utilizou nas últimas cinco grandes competições internacionais.

Em entrevista à Associated Press, Cristiano Ronaldo confessou acreditar que este Mundial de futebol vai revelar uma nova geração de estrelas que podem marcar o futebol. Alguns desses jogadores são portugueses, e é por isso que o capital da seleção portuguesa acredita que é possível vencer o campeonato do mundo de futebol.