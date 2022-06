Carlos Daniel é o novo diretor do Centro de Produção Norte da RTP

Carlos Daniel © Catarina Vieira/Global Imagens (arquivo)

O jornalista, com 52 anos e um dos mais destacados profissionais da televisão pública nas últimas três décadas (após passagens pela Rádio Comercial Norte, Antena1, TSF e durante cerca de um ano na SIC, no início do século), verá a sua "nomeação ser oficializada no início da próxima semana", confirmou a TSF junto de fontes na RTP.

A TSF sabe que Carlos Daniel não deverá acumular as novas funções na liderança do CPN com as de diretor-adjunto de informação que desempenhava até agora, mas manterá a apresentação do debate semanal da RTP "É ou não é?".

Chega à liderança do CPN, no Monte da Virgem em Vila Nova de Gaia, um profissional, licenciado em Sociologia pela Universidade do Porto, que marca os últimos 30 anos da RTP Porto.