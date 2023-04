Carlos Pereira deixa comissão de inquérito à TAP, neto de portugueses detido no caso do Pentágono e outros destaques TSF

O deputado socialista Carlos Pereira © FocusCelebration/Global Imagens (arquivo)

O deputado socialista Carlos Pereira esclareceu, esta sexta-feira, que "é falso" que a Caixa Geral tenha concedido um "perdão de dívida" e que tenha havido algum tipo de "favorecimento".

O PSD defendeu que, ainda que Carlos Pereira tenha saído da comissão de inquérito à TAP, continua a justificar-se o parecer que o partido pediu à comissão da Transparência.

Também a Iniciativa Liberal reagiu ao anúncio do deputado socialista e vai pedir a audição, no Parlamento, da administração da Caixa para "esclarecer qual foi a sua intervenção em todo este processo". Para o Chega, as declarações de Carlos Pereira só levantam mais dúvidas e o partido vai pedir a Santos Silva a fiscalização de reuniões das bancadas parlamentares.

Nos Estados Unidos, Jack Teixeira, membro da Guarda Aérea Nacional de Massachusetts foi detido pelo FBI. Tem 21 anos e é descendente de portugueses. Geria vários grupos online onde falava sobre Deus, armas e segredos de guerra. O jovem irá esta sexta-feira pela primeira vez a tribunal.

O Corpo Nacional de Polícia de Espanha, em cooperação com a Polícia Judiciária, desmantelou o maior laboratório clandestino de produção de cocaína alguma vez detetado na Europa, com capacidade para produzir cerca de 200 kg diários de droga.

As temperaturas vão sofrer no sábado e domingo uma subida acentuada acima da média para o mês de abril, prevendo-se máximas acima dos 30 graus. O IPMA aconselha que sejam utilizados óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol, protetor solar e, ainda, que se evite a exposição das crianças ao sol.

Também a Autoridade Marítima Nacional deixa um alerta aos banhistas para os perigos do mar numa altura em que se registam agueiros e fundões.