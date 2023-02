Carnaval chega com frio e possibilidade de chuva a Portugal Continental

© Photo by Pavel Lozovikov on Unsplash

A semana de Carnaval deste ano vai ser fria e talvez molhada em algumas zonas de Portugal Continental, com as temperaturas a descerem gradualmente.

À TSF, a meteorologista Paula Leitão, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, explicou que o céu vai estar "muito nublado" e pode haver aguaceiros "dispersos e pouco frequentes", em especial nas regiões Norte e Centro a partir de terça-feira.

A trovoada pode também juntar-se à festa nestes dias, embora tal seja "pouco provável".

O IPMA alerta também para o arrefecimento das temperaturas durante a noite já a partir deste domingo, com "uma descida gradual" em todo o país ao longo da semana e uma "tendência para a ocorrência de aguaceiros".

Já esta segunda-feira, a temperatura máxima vai situar-se "entre os 18 °C e os 22 °C no Litoral e entre os 15 °C e 17 °C em Trás-os-Montes".

No dia seguinte, feriado de Carnaval, as máximas vão ser de "18 °C a 20 °C no Algarve e Alentejo", mas no Norte espera-se uma "descida considerável" para os 15 °C a 16 °C.

Já na quinta-feira, por exemplo, o IPMA espera uma máxima de 13 °C em Lisboa.

Na Serra da Estrela há "possibilidade de neve apenas nos pontos mais altos", mas deve surgir "misturada com chuva", pelo que não vai ficar depositada em "quantidades relevantes".

Vento e chuva devem afastar poeiras

Parte da Península Ibérica tem também estado a braços com mais um fenómeno de poeiras em suspensão, algo que vai manter-se "principalmente durante o dia de amanhã", embora alivie a partir de terça-feira devido a dois fatores.

"Por um lado, porque o vento roda para o quadrante Oeste e nos traz ar um pouco mais limpo", embora estas poeiras estejam dispersas "sobre todo o território da Península Ibérica e Atlântico adjacente"

Por outro, porque, com a chuva que possa vir a acontecer, "as poeiras caem". Paula Leitão assinala que "fica tudo sujo", em especial "o chão e os carros, mas deixa de haver poeira no ar".