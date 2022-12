Carrazeda ainda não deixou de beber água do rio Tua

A barragem da Fontelonga abastece os 5500 habitantes neste município © Eduardo Pinto

Por Eduardo Pinto 21 Dezembro, 2022 • 09:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Apesar da abundante chuva no outono deste ano, todo o concelho de Carrazeda de Ansiães, no distrito de Bragança, ainda continua a beber água do rio Tua, que é transportada em camiões-cisterna.

Devido à seca, a barragem da Fontelonga, que abastece os 5500 habitantes neste município e mais algumas centenas em aldeias de Vila Flor, teria entrado em rutura no final de outubro. A solução foi levar para lá 900 mil litros diários (dias úteis) recolhidos no rio Tua.

Segundo o presidente da Câmara de Carrazeda de Ansiães, João Gonçalves, "a albufeira da Fontelonga tem capacidade para um milhão de metros cúbicos de água [mil milhões de litros]. Na fase mais crítica esteve abaixo de 10% e só não baixou mais devido ao reforço a partir do rio Tua".

Ouça a reportagem 00:00 00:00

A chuva abundante das últimas deixou João Gonçalves mais aliviado, todavia diz que "ainda é cedo para os munícipes ficarem sossegados e baixarem a guarda", já que "a tendência de descida do nível da água só se inverteu na passada semana".

Como a preocupação é com o longo prazo, ou seja, com o próximo verão, "o plano de contingência vai continuar em vigor" e o transporte de água desde o rio Tua em camiões-cisterna, vai manter-se "durante o mês de janeiro".

João Gonçalves deseja que continue a chover no inverno para permitir encher a barragem. Até lá continuam também os apelos à poupança de água e o acesso aos fontanários públicos com água da rede mantém-se vedado.

O plano de contingência que começou a ser preparado em junho desde ano "foi uma boa decisão", pois, segundo o autarca, permitiu que "não tenha sido necessário efetuar cortes no abastecimento".

Carrazeda de Ansiães foi o único concelho do país a necessitar de ser abastecido de água na sua totalidade por camiões-cisterna e, apesar de já ter chovido muito, vai continuar assim durante mais algumas semanas.

A operação custa 380 mil euros, financiados pelo Ministério do Ambiente através do Fundo Ambiental.