Carrinha de cooperativa para distribuição de água usada para exibir animais mortos

Caso foi denunciado pelo IRA no Facebook © Facebook/IRA

Por Carolina Rico 10 Dezembro, 2019 • 11:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Guarda Nacional Republicana (GNR) está a investigar o caso de uma carrinha de uma cooperativa destinada à distribuição de água usada para a exibir animais mortos no concelho de Paredes.

A viatura em causa pertence à Cadopato - Cooperativa de Água Domiciliária de Parada de Todeia, criada para abastecer com água as casas da localidade em resposta falta de abastecimento da rede pública, mas foi fotografada esta segunda-feira a transportar animais de caça.

Segundo o grupo IRA - Intervenção e Resgate Animal, que denunciou o caso no Facebook, carrinha circulou nas ruas de Parada de Todeia com uma raposa e dois coelhos pendurados por corda no tejadilho e num dos espelhos retrovisores.

Questionado pelo Jornal de Notícias, o presidente da cooperativa, Armando Barbosa, recusou comentar o caso. "É tudo inveja", disse apenas, referindo que é "caçador há mais de 40 anos" com "autorização para caçar raposas e coelhos".

Já o presidente da Junta de Freguesia de Parada de Todeia, Albino Silva, lamentou o "ato de exibicionismo", descartando quaisquer responsabilidades da Junta e da Câmara no uso da carrinha da cooperativa.

A GNR garante vai investigar o caso, apesar de não ter recebido qualquer denúncia, e ressalvando que os animais em causa não são espécies protegidas.