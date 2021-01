Carrinha que transportava vacinas contra a Covid-19 despistou-se na A2

© José Coelho/Lusa

Uma carrinha que transportava vacinas contra a Covid-19 despistou-se esta manhã na A2.

Segundo uma fonte oficial da GNR, citada pelo Diário de Notícias, o acidente provocou um ferido ligeiro, o condutor da carrinha, que embateu contra o separador da autoestrada, sem envolver outros veículos.

O despiste ocorreu esta quarta-feira pelas 11h20 no sentido Norte/Sul, ao quilómetro 60 da A2, entre Marateca e Alcácer do Sal.

Contactado pela TSF, o ministério da Saúde confirmou o acidente e acrescentou que se tratava de uma carrinhas que transportava 152 frascos de vacinas da BioNtech-Pfizer que estavam em distribuição para pontos de vacinação no Alentejo.

"Os frascos de vacinas foram imediatamente transportados pela equipa da GNR que estava a fazer a escolta do transporte, para o Centro Hospitalar mais próximo do local", assegura o gabinete de Marta Temido.

As vacinas envolvidas no acidente terão agora de ser "avaliadas por uma equipa farmacêutica, em articulação com o INFARMED, de forma a verificar se as suas propriedades se mantêm.

A carrinha partiu de Coimbra e tinha como destino Ourique, no distrito de Beja. Para assegurar que a vacinação não falha, foram enviados para novos frascos de vacinas para os dos pontos de vacinação onde esta carrinha se dirigia.

