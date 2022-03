Carrinhas com refugiados já vêm de regresso para a Póvoa de Varzim. Outra entrou na Ucrânia

Por Maria Augusta Casaca 07 Março, 2022 • 14:59 Partilhar este artigo Facebook

A iniciativa partiu do empresário José Maria Ferreira, em colaboração com uma associação de ucranianos da Póvoa de Varzim. Quatro carrinhas partiram de Portugal até à fronteira com a Polónia para ir buscar cidadãos ucranianos. Uma delas aventurou-se mais longe.

"Hoje, às 6 horas da manhã, uma carrinha entrou na Ucrânia e vai fazer 300 quilómetros", conta à TSF Jorge Barreto, um dos voluntários que conduz uma das viaturas.

O motorista que entrou na Ucrânia é António Silva, um empresário. "Ele foi com um jornalista e isso, de alguma forma, facilita", conta Jorge Barreto. "É casado com uma ucraniana, conhece bem o caminho mas vai ter que fazer vários check-points. Esperamos que corra tudo bem", adianta.

As restantes carrinhas transportam 21 refugiados oriundos dos arredores de Kiev: mulheres, jovens e crianças, algumas de tenra idade. Jorge Barreto, que já vem de viagem, descreve os passageiros da sua viatura.

"Eu, no meu carro, levo uma avó, uma mãe e uma filha de 16 anos, outra avó, uma filha e dois netos, de 4 e 1 ano", descreve.

O português conta que desde Portugal levaram mantimentos e medicamentos e descarregaram nos check-points junto à fronteira da Ucrânia. E dianta que, "noutro check-point, a 35 quilómetros da fronteira aguardámos que as pessoas chegassem". Jorge Barreto explica que tiveram que proceder desta forma porque "na fronteira a confusão é muita, as pessoas juntam-se para tentar vir de qualquer maneira e não pode ser". "Viemos buscar estas pessoas, são estas que levamos", afirma.

