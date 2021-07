Carris anuncia inquérito a acidente de autocarro que fez três feridos ligeiros

O acidente provocou três feridos ligeiros © Orlando Almeida / Global Imagens

A Carris vai abrir um inquérito para esclarecer as circunstâncias do acidente em que um autocarro da empresa bateu em seis viaturas estacionadas, em Lisboa, provocando três feridos, um deles um bebé, disse fonte oficial da empresa.

O acidente provocou três feridos ligeiros, segundo a empresa, que revelou que o motorista do autocarro, "bastante experiente" e com "24 anos de casa", "se sentiu mal" e teve "provavelmente uma quebra de tensão".

"A Carris abrirá um inquérito para averiguar o acidente", que "lamenta", acrescentou a mesma fonte, segundo a qual o autocarro bateu em cinco carros e uma mota que estavam estacionados.

Fonte dos Sapadores Bombeiros de Lisboa disse anteriormente à Lusa que o acidente, esta terça-feira à tarde, na Rua de Marvila, causou três feridos: o motorista do autocarro, de 56 anos, uma mulher de 35 e uma criança de sete meses.

Os feridos seguiam todos no autocarro e foram levados para o hospital (São José, no caso dos adultos, e Dona Estefânia, no caso da criança), disse a mesma fonte dos bombeiros, que desconhecia a gravidade dos ferimentos.

Os Sapadores Bombeiros de Lisboa receberam o alerta para este acidente às 17h12.