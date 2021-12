Carris com horário de verão na passagem de ano. Metro de Lisboa mantém horário

No dia 31 de dezembro, véspera de Ano Novo, os autocarros vão funcionar com o horário de dia útil de verão © LUSA

O Metro de Lisboa vai manter o horário habitual na noite de passagem de ano, circulando com composições de seis carruagens, enquanto a Carris irá operar em horário de verão.

Em comunicado, o Metropolitano de Lisboa referiu esta quinta-feira que irá manter o "seu horário habitual de exploração", encerrando o serviço às 01h00 na noite de 31 de dezembro para 1 de janeiro e recomeçando a operar às 06h30 de dia 1.

A empresa informou ainda que na noite de 31 de dezembro circulará com composições de seis carruagens em todas as linhas até às 01h00, hora de encerramento ao público.

Na noite de Natal, de 24 para 25 de dezembro, o Metro de Lisboa alterou os seus horários devido à redução da procura que habitualmente se verifica nesta época, tendo encerrado as estações terminais pelas 22h00.

A Carris anunciou também na sua página na internet alterações ao serviço entre 24 de dezembro e 7 de janeiro.

No dia 31 de dezembro, véspera de Ano Novo, os autocarros vão funcionar com o horário de dia útil de verão e a Rede da Madrugada irá funcionar normalmente na noite da passagem de ano.

Já no dia 1 de janeiro, os autocarros estarão com horário de feriado de agosto e algumas carreiras vão funcionar com horário especial.