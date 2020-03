Carris e Metro de Lisboa reforçam limpeza para responder ao coronavírus

© Paulo Spranger \Global Imagens

A Carris e o Metro de Lisboa, questionados pela TSF sobre as medidas adotadas para combater o surto de coronavírus, respondem no essencial com o reforço das medidas de limpeza.

No metro, além de mais limpeza nos espaços usados pelos passageiros, a empresa afirma que vai distribuir máscaras e outros equipamentos de proteção pessoal aos funcionários que contactam com o público.

Já a Carris diz ter um plano de contingência: por agora está a limpar, com cuidado especial, as partes dos autocarros mais tocadas pelos passageiros.

Prevê também entregar a todos os motoristas um kit com materiais de proteção individual, mas esse equipamento deve ser apenas usado quando o funcionário apresentar sintomas ou quando existirem suspeitas de algum passageiro possa estar infetado.