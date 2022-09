Carris Metropolitana contrata trabalhadores de Cabo Verde e só deve arrancar a 100% em outubro

© Leonardo Negrão/Global Imagens

A Carris Metropolitana admite que só deve começar a funcionar a 100% em outubro. Desde o início do verão, a empresa assegura os transportes nos concelhos de Alcochete, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, Setúbal, Almada, Seixal e Sesimbra. No entanto, as queixas continuam depois de um arranque difícil. A falta de motoristas já levou a operadora a recorrer ao mercado cabo-verdiano.

O anúncio foi feito por André Martins, presidente da Câmara Municipal de Setúbal, na reunião pública do município. De acordo com o líder do executivo setubalense, alguns destes motoristas cabo-verdianos já estão mesmo em Portugal a fazer formação.

No entanto, outros ainda estão a resolver alguns problemas com vistos e com os requisitos necessários para serem motoristas de transportes de passageiros em Portugal.

Também a Transportes Sul do Tejo, que tem a concessão de outra parte da rede da Carris Metropolitana na Margem Sul, tem tido dificuldade em contratar motoristas. A escassez de motoristas habilitados a exercer a função, assim como os baixos salários, as condições de trabalho e os custos de formação ajudam a explicar a falta de profissionais. Nesse sentido, a Transportes Sul do Tejo está a contratar trabalhadores a quem adianta o pagamento de toda a formação necessária para a obtenção da carta, sendo que, nos anos seguintes, será retirada, do vencimento, uma pequena prestação para pagar esse adiantamento.

As críticas têm sido uma constante desde que a Carris Metropolitana entrou em funcionamento. Os utentes queixam-se de horários que não são cumpridos, de carreiras que não saem e de instabilidade no período da madrugada, e uma das principais preocupações prende-se com o início das aulas, já a partir da próxima semana.

Contactado pelo Expresso, Rui Lopo, membro do conselho de administração da Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML), que gere a Carris Metropolitana, garante que a empresa está atenta a esta situação para que não se percam ligações.

Ainda assim, segundo o semanário, a empresa espera que o serviço só esteja a funcionar com uma maior regularidade a partir do mês de outubro.

Ao Expresso, Rui Lopo garantiu ainda que as empresas a quem foi concessionado o serviço têm sido notificadas de vários incumprimentos no contrato com a TML, incumprimentos esses que vão ser penalizados.