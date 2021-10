© Amin Chaar / Global Imagens

O trânsito foi reaberto na Via de Cintura Interna (VCI), um pouco antes do nó das Antas, em direção à Ponte da Arrábida, circulando-se pelas duas vias mais à esquerda. O trânsito esteve cortado na sequência de um carro que estava a arder.

Há fila desde a Ponte do Freixo, a afetar a A20 desde a zona de Oliveira do Douro com tendência para aumentar. No sentido contrário, há abrandamentos entre as Antas e o mercado abastecedor, devido ao corte da via da esquerda.

* Notícia atualizada às 07h42