Carro do Ano 2022: eleitos os sete finalistas

Após o regulamentar período de testes dinâmicos, os jurados elegeram os sete finalistas, candidatos à conquista do mais antigo e prestigiado prémio atribuído em Portugal a um produto automóvel, sendo de destacar a presença de quatro modelos elétricos.

A edição deste ano registou 34 automóveis concorrentes, divididos por oito classes, com diferentes modelos e versões, dos quais 22 são candidatos ao título de vencedor do Seguro Directo Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2022.

Em paralelo, será galardoado o melhor produto automóvel em segmentos distintos do mercado nacional divididos pelas seguintes classes: Citadino, Desportivo, Familiar, SUV Compactos (inclui Crossovers), Grandes SUV, Elétrico, Híbrido, e Híbrido Plug-in.

Os sete finalistas são:

Cupra Born

Hyundai Ioniq 5

Kia EV6

Nissan Qashqai

Peugeot 308

Škoda Enyaq

Toyota Yaris Cross

O candidato a sucessor do Seat Leon será conhecido no dia 8 de março, em Lisboa, no decorrer da gala de entrega de prémios.

Outros prémios

Para esta edição, a organização desta iniciativa, promovida pela SIC Notícias e pelo Expresso, volta a instituir o Prémio Tecnologia e Inovação destinado aos dispositivos mais inovadores e tecnologicamente avançados, que consigam beneficiar diretamente a condução e o condutor.

Após apreciação pelos jurados, esta eleição decorrerá em simultâneo com a votação final.

Uma vez mais, a Comissão Executiva distinguirá a Personalidade do Ano que, pela sua participação profissional e empenho pessoal, contribua inequivocamente para o desenvolvimento do setor automóvel em Portugal.