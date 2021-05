Carta de condução expirada há mais de cinco anos? Saiba o que tem de fazer para a renovar

© Gustavo Bom/Global Imagens

Os condutores com cartas de condução com a validade expirada há mais de cinco anos podem fazer o pedido de revalidação do documento, a partir desta segunda-feira.

As alterações feitas ao código da estrada no início do ano estipulam que "após 5 anos e há menos de 10 anos do fim da validade da carta de condução, ainda é possível revalidá-la desde que o condutor frequente com aproveitamento curso especifico de formação e aprove numa prova prática por cada categoria que pretende revalidar".

O Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) vem agora esclarecer como será feita a formação, já que esteve suspensa entre janeiro e abril.

Em nota enviada à TSF, o IMT informa ainda que será a própria instituição a dar a formação obrigatória para os condutores que deixem caducar a carta por um período superior a cinco anos. "O curso de formação para condutores que pretendem revalidar a carta de condução cuja validade terminou há mais de 5 anos e há menos de 10, será ministrado pelo IMT, terá a duração de 5 horas", lê-se na nota.

O curso obrigatório com duração de cinco horas vai abordar temas como a sinalização e as regras de trânsito, o comportamento do condutor em relação aos peões, utilizadores de modos suaves de mobilidade e outros fatores externos, aptidões e capacidades físicas para o exercício de uma condução segura, a condução defensiva e Eco condução, os deveres dos condutores e validade da carta de condução.