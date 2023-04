Cartas e bolas de metal que levitam. Bem-vindo ao Museu da Magia

Por Rute Fonseca 05 Abril, 2023 • 09:50 Partilhar este artigo Facebook

Assim que entramos vemos um "buraco" no chão, ilusão de ótica; uma sala invertida, a mesa está no teto e uma pequena mala, onde "conseguimos" esconder o corpo. A paragem seguinte é na Biblioteca David Castro, em homenagem a um dos mais conhecidos ilusionistas portugueses do século XIX. Na biblioteca encontramos desde a primeira edição do livro "Tesouros dos prudentes", com mais de três séculos, às primeiras caixas de magia. Miguel Ângelo é o diretor do Museu da Magia e conta que "a caixa mais antiga é 'ilusionismo para todos', que era da Academia Portuguesa de ilusionismo do Porto, que já não existe. É totalmente feita à mão, é uma peça única, ainda não conseguimos encontrar uma segunda caixa. Depois temos também a Caixa Magiarte da Casa Magiarte, feita à mão e uma das particularidades deste artigos de magia nacionais é que são todos feitos à mão e com um rigor muito peculiar".

A visita continua pela história dos mágicos portugueses pelo mundo e pelos objetos que contam a história e conduzem viagens pelas memórias. "Temos muitas caixinhas, que fazem aparecer lenços e desaparecer coisas, serram assistentes ao meio, cartas que levitam, canários que viajam de um espaço para outro espaço, espadas que atravessam o punho, etc.", explica Miguel Ângelo.

O Museu da Magia abriu portas no final de janeiro, mas a ideia deu os primeiros passos em 2016. Nestes últimos anos recuperaram milhares de peças espalhadas por todo o mundo. O diretor do Museu explica que também tiveram o cuidado de expor o vestuário usado por ilusionistas famosos, assim como o objeto mais simbólico de cada um, como por exemplo, a bola zombie, de Dick Marvel, uma bola de metal que levita.

A visita ao Museu da Magia dura cerca de hora e meia, o visitante vai sendo surpreendido, por exemplo, pela pena vermelha que sozinha escreve num livro e também é desafiado a fazer alguns truques de magia. No final assiste a um espetáculo de magia.

O Museu da Magia, em Ermesinde, concelho de Valongo, está aberto todos os dias, ao domingo só funciona com visitas de grupo.