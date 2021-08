"Casa Aberta" para maiores de 25 anos com sistema de senhas a partir desta segunda-feira

A task force alerta que os utentes devem consultar a afluência do centro de vacinação a que pretendem ir © Eduardo Costa/Lusa

A modalidade de vacinação "Casa Aberta" ficou disponível esta segunda-feira para maiores de 25 anos e conta agora com um sistema de senhas para evitar filas de espera. Para usufruir desta nova ferramenta terá de ir ao portal do Ministério da Saúde criado para o efeito e tirar uma senha digital no próprio dia em que pretende ser vacinado, para um centro de vacinação localizado no concelho onde reside.

No entanto, a task force alerta que os utentes devem consultar a afluência do centro de vacinação a que pretendem ir e verificar se tem o semáforo verde. Depois disso devem preencher e submeter o formulário, que permitirá ter acesso à senha digital com o respetivo número e hora prevista. A task force ressalva também que as segundas doses serão sempre no mesmo local em que foi tomada a primeira.

O autoagendamento da vacinação da Covid-19 para os utentes com 18 ou mais anos voltou no sábado a ficar disponível, após ter sido suspenso pela task force para agendar a vacinação dos jovens com 16 e 17 anos.

Já​​ o autoagendamento para os jovens de 16 e 17 anos terminou na sexta-feira, o que permitiu reativar o agendamento para os maiores de 18 anos.

