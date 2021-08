"Casa aberta" disponível para vacinação de jovens com 16 e 17 anos no fim de semana

© Diana Quintela /Global Imagens

Os jovens com idades entre os 16 e 17 anos que não tenham realizado o autoagendamento para a vacinação contra a Covid-19, que decorre no sábado e no domingo, vão poder recorrer à modalidade "Casa Aberta" nesses dias.

O esclarecimento foi feito pela 'task force' que coordena o processo de vacinação, em resposta à agência Lusa.

"Os utentes dos 16 e 17 anos, que não se auto agendaram, podem ainda ser vacinados no fim de semana de 14 e 15 de agosto recorrendo ao sistema de senhas digitais da modalidade casa aberta", refere a 'task force'.

Atualmente, a modalidade que permite a vacinação sem marcação, exigindo apenas a obtenção de uma senha digital, está disponível para pessoas a partir dos 18 anos, mas a equipa decidiu abrir uma exceção para os dias em que o processo se vai centrar nos mais novos.

Para sábado e domingo estão agendados cerca de 102 mil utentes entre os 16 e 17 anos, aproximadamente metade da população dessa faixa etária.

Segundo a 'task force', durante esses dois dias todos os centros de vacinação estão na sua capacidade máxima instalada, mas além das marcações vai também estar disponível a modalidade "Casa Aberta".

Em resposta à Lusa, a equipa responsável pelo processo de vacinação refere ainda que tem, caso venha a ser necessário, algumas estratégias identificadas, com o intuito de permitir aos mais jovens serem chamados ao processo de vacinação", sem precisar adiantar detalhes.

