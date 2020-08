08 Agosto, 2020 • 09:50 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Entre abril e julho, a plataforma de apoio psicológico gratuito criada pela Casa do Impacto, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), registou a marcação de mais de duas mil consultas online.

A plataforma Acalma.online começou a ganhar forma quando o país mergulhou em estado de emergência e os portugueses foram obrigados a ficar em casa.

Inês Sequeira, diretora da Casa do Impacto e diretora do departamento de empreendedorismo e economia social SCML, explica que a ideia surgiu quando começou a receber relatos dos efeitos do isolamento.

"Comecei a perceber que muitas das pessoas com quem eu falava estavam a sofrer claramente com o isolamento. Pessoas que normalmente eu considerava calmas. Via muita gente com problemas em dormir, inclusivamente uma ou outra pessoa tiveram, pela primeira vez na vida, ataques de pânico", explica.

Videoconsultas de apoio psicológico. Ouça a peça sobre o projeto Acalma 00:00 00:00

A Casa do Impacto acolhe start-ups que trabalham com o tema da saúde mental e em poucos dias tinham a plataforma a funcionar.

Cerca de 100 psicólogos voluntários disponibilizaram-se para fazer videoconsultas, através de um modelo de intervenção em crise, com o objetivo de proporcionar as ferramentas necessárias para conseguir controlar sintomas desenvolvidos durante a pandemia.

Entre esses 100 profissionais está Sofia Pais. A psicóloga quis usar o tempo livre para ajudar e juntou-se ao Acalma.

"Eu senti que tinha que estar na linha da frente. Tinha todas as técnicas, tinha tudo, tinha que ajudar. Quando eu li qual era o objetivo do Acalma, identifiquei-me logo com o projeto", explica.

Todos os psicólogos passaram por uma formação de um modelo de intervenção em crise para poderem responder a todo o tipo de casos. A psicóloga Sofia Pais recebeu contactos de várias pessoas.

"Apareceram-nos aquelas pessoas que não tinham qualquer tipo de patologia e que, de repente, se viram invadidas por esta coisa estranha, por estes tempos estranhos. Queriam apenas validar que, aquilo que estavam a sentir, estava adequado aquela situação. Depois, pessoas que já traziam patologias e que este confinamento fez aumentar a dimensão disto tudo."

De acordo com um relatório da Casa do Impacto, os principais sintomas referidos no teste de diagnóstico são o medo ou ansiedade (17%), preocupação com o futuro (17%), isolamento social (15%), tristeza (15 %) e dificuldades de adaptação ao contexto profissional atual (14%).

Os dados mostram ainda que os beneficiários das consultas tinham idades entre os 17 e os 74 anos, 68% eram mulheres e 67% tinham formação superior.

A psicóloga explica que o objetivo do projeto foi fazer uma primeira abordagem à saúde mental, uma "espécie de primeiros socorros psicológicos", um trabalho diferente da psicoterapia.

Sofia Pais afirma que o o confinamento deixou efeitos que já se começaram a manifestar como alterações de sono e somatizações.

"Somatizações? Eu explico. O corpo acaba por falar connosco. Por exemplo, taquicardias, excesso de ansiedade, alergias, idas frequentes à casa de banho, tudo o que esteja ligado com o intestino", exemplifica.

Os efeitos preocupam a psicóloga que teme o piorar da situação.

"Hoje em dia temos pessoas que têm medo de regressar ao emprego, têm receio de se cruzar com pessoas. Temos pessoas que são obrigadas a usar a usar transportes e que a insegurança instala-se. Portanto, está tudo por fazer, temos muito trabalho", garante.

Terminado o confinamento, o Acalma.online encontra-se em fase de encerramento.