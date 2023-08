"Casa totalmente consumida." Incêndio deixa uma pessoa desalojada em Proença-a-Nova

A avaliação dos estragos vai começar a ser feita na segunda-feira © Miguel Pereira da Silva / GLOBAL IMAGENS

Uma pessoa ficou desalojada, este domingo em Proença-a-Nova, por causa do incêndio que deflagrou na sexta-feira em Castelo Branco e atingiu o concelho vizinho. A casa de madeira não resistiu às chamas e deixou sem condições de lá habitar o único ocupante, que não teve necessidade de receber apoio.

O autarca João Lobo diz que a lista de danos já é longa e inclui estruturas, máquinas e animais.

"Estamos a falar de edifícios de segunda habitação. Uma primeira habitação que era uma casa em Madeira foi totalmente consumida pelo incêndio e depois muitos barracões, muitas alfaias agrícolas, também animais caprinos, ovinos, galinhas e coelhos das várias populações que foram atingidas e que foram vítimas do incêndio. Depois é preciso, com assertividade, recolher essa informação sobre os danos", revelou à TSF João Lobo.

A avaliação dos estragos vai começar a ser feita na segunda-feira. Entretanto, João Lobo vai pedir que seja declarado o estado de calamidade.

"Vou solicitar ao Governo declaração do estado de calamidade nesta área porque, evidentemente, é o Estado central, juntamente com o município, que terá de arranjar forma de apoiar, quer do ponto de vista daquilo que é grande parte da reflorestação de áreas, mas também no apoio direto àquilo que foi a perda e danos das pessoas", garantiu o autarca de Proença-a-Nova.

Nesta altura o balanço do fogo é mais tranquilo. Não há qualquer frente ativa em Proença-a-Nova, mas ainda não é hora de baixar os braços devido às altas temperaturas que são esperadas na região.

"Não temos nenhuma frente ativa, temos sim três pontos quentes em que estão empenhados os meios para ver se conseguimos controlar e hoje é um dia crítico porque é o dia que faz a diferença entre controlar os reacendimentos e circunscrever todo o perímetro, que é muito extenso, e se isso acontecer, ao final do dia o incêndio será dado como circunscrito. Depois temos só amanhã operações de rescaldo a relativamente a este perímetro", acrescentou.