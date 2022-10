Casal belga oferece cerca de 30 instrumentos ao município de Penacova

© Facebook/Município de Penacova

A lista de material doado à Câmara Municipal de Penacova inclui, entre outros, guitarras, teclados, baterias ou um estúdio de gravação. O material foi recolhido na Bélgica por John Joris e Oetje Wauters nos últimos quatros anos e é resultado de ofertas que receberam. "Tenho falado sobre este projeto e todos deram alguns instrumentos", conta John Joris.

O belga é músico e dedica-se também à construção e reparação de guitarras.

O casal descobriu Penacova através de amigos há duas décadas, tendo acabado por comprar uma casa numa pequena aldeia do concelho. "Não venho por muito tempo", lança John Joris, esperando, no futuro, "passar mais tempo" na região.

A doação a Penacova é vista como uma forma de ajudar o concelho e a sua população, cada vez mais envelhecida. "É uma pena que os mais novos não fiquem. Sei que é difícil", atira o músico. John Joris acredita que ter um instrumento para tocar "traz alegria" e "é bom". "A música também abre corações e faz bem às pessoas".

O presidente da Câmara Municipal de Penacova, Álvaro Coimbra, considera que o gesto do casal belga foi "bonito" e "importante".

Os beneficiários desta doação vão ser a Escola de Artes e outras instituições culturais do concelho. "Vai apetrechar um pouco mais a nossa Escola de Artes, que tem várias vertentes e várias turmas, desde ballet, teatro e depois uma grande componente musical: guitarra, piano, instrumentos de sopro, violino. E depois há, para além da nossa Escola de Artes, vários grupos culturais que precisam muito de renovar o seu stock de instrumentos".

Álvaro Coimbra conta que entre estas instituições estão ranchos folclóricos, bandas filarmónicas ou grupos de música popular.

Depois da entrega dos instrumentos musicais, o casal belga quer, agora, começar a recolher leitores de CD"s para também doar ao município de Penacova. Segundo John Joris, a ideia será disponibilizar áudio livros de autores de língua portuguesa "às pessoas das pequenas aldeias, alguns que não sabem ler".

John Joris e Oetje Wauters têm um passado de ações solidárias. Na Bélgica, fundaram a Do Well, uma instituição sem fins lucrativos, e têm-se dedicado a ajudar crianças no Myanmar, nomeadamente com a distribuição de comida, roupa ou livros para a escola.