Casal contagia cão com varíola dos macacos, Salman Rushdie esfaqueado e outros destaques TSF

Esta sexta-feira, foi notícia que um casal francês contagiou o cão com o vírus da varíola dos macacos. O animal, um galgo de quatro anos e saudável, apareceu com sintomas de infeção depois do diagnóstico dos donos porque, ao que tudo indica, o casal dormia com o cão.

Em Nova Iorque, Salman Rushdie foi atacado quando se preparava para discursar num auditório no estado de Nova Iorque e foi surpreendido e esfaqueado no pescoço por um homem.

O Estádio da Luz despediu-se de Fernando Chalana com uma homenagem no relvado. Após o velório na Basílica da Estrela, o corpo do ex-jogador passou pelo relvado do recinto do Benfica, pelas 15h30, para depois seguir para o Cemitério do Alto de São João, em Lisboa.

Morreu a atriz Anne Heche, aos 53 anos. A artista norte-americana sofreu um acidente de viação no passado dia 5 de agosto e não resistiu a uma lesão cerebral e queimaduras graves.

Em Portugal, o Governo anunciou que vai estabelecer parcerias com o setor privado no próximo ano para garantir a gratuitidade das creches nos "sítios onde haja carência de lugares e que não sejam satisfeitas pelo setor social".

No ensino, as turmas do próximo ano letivo têm praticamente todos os professores atribuídos, continuando por preencher apenas 2,3% dos horários, anunciou o ministro da Educação, que apontou a disciplina de Informática como a mais problemática.

Esta sexta-feira, o primeiro-ministro afirmou que o Governo está a estudar um imposto sobre lucros extraordinários, mas alertou que a situação portuguesa "não é comparável à de outros países" devido à carga fiscal elevada sobre as empresas.

Numa altura em que o país combate o maior incêndio do ano e as previsões meteorológicas indicam um aumento das temperaturas para os próximos dias, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, pediu aos portugueses que vivam as festividades locais com todo o cuidado e respeitem as orientações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

No desporto, o nadador português Diogo Ribeiro conquistou a medalha de bronze nos 50 metros mariposa dos Europeus de Roma, numa prova em que voltou a bater recorde nacional.

Os destaques do dia terminam no México, onde, em Ciudad Juárez, uma das principais cidades mexicanas e que faz fronteira com os EUA, foi na quinta-feira cenário de uma onda de violência que fez 11 mortos, incluindo um locutor de rádio, e incendiou várias lojas, revelaram as autoridades locais.