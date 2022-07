Casal de idosos morre quando fugia de fogo em Murça, avião de André Serra caiu antes da última descarga e outros destaques TSF

© LUSA

Um casal de idosos morreu esta segunda-feira na sequência de um despiste quando tentava fugir do incêndio em Murça. De acordo com o autarca, os corpos das vítimas foram encontrados dentro de um veículo totalmente carbonizado.

Sobre o acidente que vitimou André Serra, piloto do avião de combate a incêndios que caiu na sexta-feira em Foz Côa, começam a surgir as primeiras conclusões do que realmente aconteceu. Os resultados preliminares da investigação concluem que a aeronave caiu antes de fazer a última descarga.

E na Europa, uma onda de calor inédita está a fazer os termómetros bater recordes no Reino Unido. As temperaturas chegaram perto dos 40 graus nesta segunda-feira, o que provocou vários constrangimentos: a pista de um aeroporto militar começou a derreter e os carris dos caminhos de ferro vergaram perante o calor.

Em França, os fogos também não dão tréguas aos bombeiros. Pelo menos oito mil pessoas tiveram de ser retiradas por zonas afetadas pelos incêndios.

No que diz respeito à guerra na Ucrânia, Zelensky e Bolsonaro conversaram esta segunda-feira pela primeira vez desde o início do conflito. No Twitter, o líder ucraniano disse ter informado Bolsonaro da situação da linha de frente na guerra e discutido a importância de retomar a exportação de cereais para prevenir uma crise alimentar global provocada pela Rússia.

E em Bruxelas, os 27 fecharam esta segunda-feira um acordo em torno do pacote de sanções que introduz um aperfeiçoamento das medidas punitivas adotadas anteriormente contra a Rússia. Como novidade, o "sétimo pacote de sanções" introduz o bloqueio às importações de ouro oriundo da Rússia.

E da Turquia chega um alerta para a NATO. Erdogan volta a ameaçar "congelar" adesão da Suécia e Finlândia à Aliança Atlântica.

Em África, o vírus Marburg está a deixar o Gana em alerta. Já foram registadas duas mortes e há 38 pessoas identificadas como contactos de risco. A OMS já enviou especialistas para ajudar as autoridades de saúde locais a conter a doença.