Casamento com 130 pessoas em Aveiras de Cima na origem de surto ativo

A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo indica que existe um surto ativo de Covid-19 associado a um casamento © Farooq Khan/EPA

Por Lusa 22 Maio, 2021 • 18:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um casamento com 130 pessoas em Aveiras de Cima, Azambuja, está na origem de um surto ativo de Covid-19, tendo sido identificados até ao momento 26 casos positivos, avançou este sábado a ARS de Lisboa e Vale do Tejo.

Numa resposta enviada à agência Lusa, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) indica que existe um surto ativo de Covid-19 associado a um casamento realizado num restaurante em Aveiras de Cima, no distrito de Lisboa, tendo o foco começado num caso positivo de um funcionário de uma padaria em Alenquer (concelho vizinho da Azambuja), cujo proprietário é pai do noivo.

Segundo a ARSLVT, estiveram presentes no casamento alguns colaboradores dessa padaria o que aumentou a transmissão do vírus.

A ARS de Lisboa e Vale do Tejo refere que "foram realizados testes a todos os convidados, DJ`S, fotógrafos e staff do restaurante e isolados todos os contactos de alto risco num espaço de 48 horas".

Segundo a ARSLVT, a maioria dos casos positivos que surgiram neste surto foram "contactos de alto risco" e testaram positivo quando já estavam em isolamento.

A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo refere ainda que foram testadas 130 pessoas e, até ao momento, foram identificados 26 casos positivos.

A notícia do casamento que provocou um surto de Covid-19 duas semanas depois foi avançada pelo Jornal de Notícias.

Desde o início da pandemia Portugal já contabilizou 844 811 casos confirmados de infeção pelo coronavírus e 17 017 mortes.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 3 445 582 mortos no mundo, resultantes de mais de 165,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19