Casamentos aumentaram 27,2% no ano passado em Portugal

Braga, 01/01/2020 - Realizou-se esta tarde, um casamento no Bom Jesus do Monte. Este ano, a confraria anunciou que irá bater todos os recordes em numero de casamentos e batizados na basilica do Bom Jesus do Monte.

Perto de 37 mil casamentos foram realizados no ano passado em Portugal, mais 27,2% do que no ano anterior, sendo a idade média ao primeiro casamento de 35,1 anos para os homens e 33,7 anos para as mulheres.

Os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) adiantam que a idade média ao casamento foi 39,9 anos para os homens e 37,4 anos para as mulheres, um número que tem vindo aumentar.

Segundo os dados publicados esta sexta-feira nas Estatísticas Vitais do INE, registou-se, entre 2013 e 2022, um aumento de cerca de cinco anos na idade média ao casamento e de cerca de quatro anos na idade média ao primeiro casamento, para ambos os sexos.

Dos 36.952 casamentos celebrados em Portugal em 2022 (mais 7.895 ou 27,2% do que no ano anterior), 36.151 realizaram-se entre pessoas de sexo oposto (28.508 em 2021) e 801 entre pessoas do mesmo sexo (549 em 2021), dos quais 413 casamentos entre homens e 388 casamentos entre mulheres (287 e 262, respetivamente, em 2021).

Do total de casamentos entre pessoas de sexo oposto, 9.662 (26,7%) foram celebrados pelo rito católico, 27.175 (73%) na forma civil e 115 (0,3%) segundo outras formas religiosas.

Em mais de dois terços dos casamentos realizados em 2022, os nubentes já partilhavam casa (25.328 casamentos), uma proporção que, segundo o INE, tem vindo "a crescer significativamente" nos últimos anos, registando-se um aumento de 18,4 pontos percentuais (p.p.) desde que, em 2013, pela primeira vez se ultrapassou os 50% (50,1% em 2013 contra 68,5% em 2022).

No ano passado, o número de casamentos celebrados registou variações homólogas positivas em todos os meses, com maior intensidade nos primeiros quatro meses do ano.

"Nos meses de fevereiro e março, o número de casamentos realizados correspondeu a, respetivamente, oito e quatro vezes o número de casamentos realizados nos meses homólogos de 2021, dadas as medidas de confinamento impostas pela pandemia nos primeiros mesmos meses de 2021. Setembro foi o mês em que se realizaram mais casamentos (5.165)", realça o INE.

Os dados destacam também que no ano passado ocorreram 49.230 dissoluções de casamento por morte do cônjuge, o que representa um decréscimo de 1,4% em relação a 2021 (49.908 dissoluções), das quais resultaram 14.385 viúvos e 34.845 viúvas, o que reflete a maior esperança de vida das mulheres.