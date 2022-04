Casamentos mais do que quadruplicaram no 1.º trimestre do ano

© Nuno Pinto Fernandes/Global Imagens

O número de casamentos celebrados no primeiro trimestre deste ano mais do que quadruplicou (5.257) face ao mesmo período em 2021 (1.445), indicam dados do Instituto Nacional de Estatísticas (INE).

O mês com mais bodas foi o de março, com 2.065, enquanto fevereiro registou 1.707 matrimónios e em janeiro contabilizaram-se 1.485.

Há cerca de cinco vezes mais matrimónios celebrados no primeiro trimestre de 2022 face ao período homólogo de 2021, que registou um total de 1.435 casamentos.

Em 2021, o mês de janeiro registou 814 casamentos, em fevereiro houve 177 e em março 444.

Os dados estatísticos devem ser lidos tendo em conta os sucessivos estados de emergência decretados em Portugal desde 18 de março de 2020, por causa da pandemia da doença da covid-19.

A pandemia obrigou a aplicar medidas de "contenção que tiveram impacto na vida dos cidadãos, desde logo a mobilidade, o contacto social" e, por isso, estes "dados estatísticos" devem ser "lidos nesse contexto", explica o INE.

O número de casamentos realizados em 2020 em Portugal desceu 43,1% (18.902) em relação a 2019 (33.272), sendo abril o mês em que se realizaram menos matrimónios.

Dados do INE indicam que em 2020 se realizaram 18.902 casamentos, ou seja, menos 43,1% do que em 2019, ano em que se realizaram em Portugal 33.272 matrimónios (menos 3,9% que em 2018).

Na lista do 'top' três dos meses de 2020 - o ano do início da pandemia e de vários estados de emergência no país -, com menos casamentos em Portugal está abril, com 117 matrimónios.

O segundo mês com menos casamentos foi maio, com 745, e em terceiro lugar aparece o mês de março, com 1.035 matrimónios realizados.