Cascais distribui kit para monitorizar temperatura e níveis de oxigénio no sangue

A Câmara de Cascais vai distribuir um Kit OxiCovid - que inclui um oxímetro, um termómetro, máscaras para proteção adicional e um saco para devolução - aos cidadãoS infetados por Covid-19.

O objetivo é, de acordo com o comunicado enviado às redações, "aliviar a carga sobre a resposta hospitalar e permitir aos cidadãos infetados por Covid-19 monitorizar o seu estado de saúde no conforto das suas casas".

A iniciativa resulta de uma parceria da Câmara Municipal de Cascais, com o ACES - Agrupamento de Centros de Saúde de Cascais e as Juntas de Freguesia do concelho.

A entrega destes kits começará a ser assegurada a partir da próxima semana "pelas equipas da Junta de Freguesia mais próxima da área de residência dos cidadãos indicados pelos médicos"

Depois de recuperarem, os cidadãos deverão devolver o kit em saco fechado na sua junta de freguesia.

