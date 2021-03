Cascais e Portel: duas faces da transferência de competências na saúde

Por Dora Pires 26 Março, 2021 • 22:49 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A transferência de competências está limitada à gestão e manutenção das infraestruturas de saúde; o centro de saúde, hospital, extensões de saúde, etc. O Estado paga às câmaras, em duodécimos e um pouco menos do que o que gasta atualmente, para que o façam já que estão mais próximas das populações e podem ser mais eficazes.

Portel foi a primeira autarquia do país a dizer sim, a 28 de dezembro de 2020. Cascais ainda tem a tinta fresca, assinou o acordo para a transferência de competências na área da saúde a 10 de março de 2021.

Portel recebe do Governo 180 mil euros por ano, Cascais recebe um milhão 819 mil euros.

Cascais tem 210 mil habitantes e menos de 100 quilómetros quadrados, Portel estende-se por uma área superior a 600 quilómetros quadrados e conta 6 mil e 500 habitantes.

O maior investimento em Portel será a aquisição de uma viatura para percorrer os 600 quilómetros quadrados do concelho. 00:00 00:00

Só falta conhecer com mais pormenor o que tencionam ambos os municípios fazer pela saúde das respetivas populações, também com as novas competências.

O maior investimento do socialista José Manuel Grilo, presidente da Câmara de Portel, é comprar um carro elétrico que permita aos profissionais de saúde chegar a todas as oito extensões do centro de saúde, a mais distante a 20 quilómetros.

Em Cascais, será construído um serviço socal de saúde e de solidariedade social. 00:00 00:00

O município de Cascais garante que está para muito breve a criação de um Serviço Local de Saúde e de Solidariedade Social. A ideia é dar resposta a quem não tem medico de família e criar uma espécie de pré-cuidados primários de e saúde.