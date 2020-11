Cascais espera que Governo reabra feiras e sugere soluções "criativas"

© Pixabay

O presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras, espera que o Governo volte atrás com a decisão de encerrar todas as feiras e mercados. Em Cascais, a medida prejudica mais de 200 famílias. Por isso, a autarquia vai comprar todos os produtos alimentares aos feirantes para os programas de apoio alimentar à população.

Carlos Carreiras, explica que a autarquia vai "comprar esses alimentos, caso não possam realizar as feiras", para "reforçar o programa alimentar" do concelho.

"Antes da pandemia, nós apoiávamos cerca de mil famílias. Agora, estamos a apoiar entre quatro mil e quatro mil e quinhentas famílias e tive de fazer mais um programa há dias, porque a procura de ajuda continua a aumentar, para mais mil e quinhentas famílias", adianta à TSF.

O autarca apela à sensibilidade do Governo nesta matéria e espera que a Feira de Cascais se realize já na próxima quarta-feira.

Quanto aos feirantes que vendem roupa, a Câmara de Cascais está a procurar soluções fora do comum.

"É preciso alguma criatividade e há possibilidade de fazer feiras não alimentares, nomeadamente com corredores em que as pessoas possam entrar e comprar a partir do carro. Há muitas soluções, é preciso é criatividade e vontade para que esta gente não fique sem rendimentos", remata.

A Câmara de cascais já fez as contas e, até agora, gastou 30 milhões de despesa corrente e 15 milhões em despesa de investimento por causa da Covid-19.

