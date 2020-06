Cascais proíbe a venda de bebidas alcoólicas nas estações de serviço durante a noite

© Pixabay

Por Cristina Lai Men e Sara Beatriz Monteiro 02 Junho, 2020 • 09:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente da Câmara de Cascais decidiu proibir a venda de bebidas alcoólicas nas estações de serviço do concelho entre as 20h00 e as 08h00.

Carlos Carreiras anuncia a medida na rede social Facebook, explicando que é urgente travar a concentração de jovens que se tem verificado nos postos de combustível, durante a noite, para adquirir bebidas alcoólicas.

Com os bares e discotecas ainda fechados, muitos grupos têm-se concentrado junto aos postos de abastecimento. Em alguns casos, registaram-se mesmo desacatos originados pelo consumo excessivo de álcool.

O presidente da Câmara de Cascais ordena, assim, a suspensão da venda de bebidas alcoólicas, entre as as 20h00 e as 08h00, enquanto durar o estado de calamidade.

Os estabelecimentos que não respeitarem a ordem podem ser encerrados temporariamente e ficam ainda sujeitos a outras consequências previstas na lei.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19