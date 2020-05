Cascais vai ter praia nos parques a partir de sexta-feira

© Orlando Almeida / Global Imagens

É uma experiência piloto para aliviar a pressão que vai ser sentida nos areais, por causa da Covid-19. Prevendo que nem todos terão espaço junto ao mar, a câmara de Cascais vai criar praias nos 18 parques do concelho.

Em vez de areia, a toalha será estendida na relva e até se pode ir a banhos, explica a vereadora do ambiente Joana Balsemão: "Vai haver uma zona dentro de cada espaço destinada a banhos. Os banhos consistem em estruturas com aspersores, onde as pessoas se podem molhar."

Tal como nas praias, a lotação é limitada. As regras da Direção-Geral da Saúde são para ser cumpridas, lembra a vereadora. Joana Balsemão acredita que o projeto vai ter uma boa adesão.

"Temos cidadãos curiosos em Cascais, pessoas com vontade de ter experiências diferentes. É verdade que verão é mar, mas também é verdade que este verão vai ser diferente. Eu acho que os cascalenses vão aderir e vão contribuir com o seu feedback para ajudar a limar as arestas deste projeto-piloto", sustenta.

Por ser uma experiência-piloto, os visitantes vão ser convidados a responder a um questionário, com sugestões para melhorar o projeto.

"Faça praia no parque" arranca na sexta-feira, em 4 parques: no Marechal Carmona, em Cascais; na Quinta da Alagoa e na Quinta de São Gonçalo, em Carcavelos, e no Parque do Peneda, em São Domingos de Rana.

A ideia é depois estender a iniciativa aos 18 parques do concelho de Cascais.

