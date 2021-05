Caso de Odemira perto de Cimeira Social "é uma coincidência positiva"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © Paulo Novais/Lusa

Marcelo Rebelo de Sousa não considera que os acontecimentos em Odemira e a situação dos trabalhadores imigrantes tenham manchado a Cimeira Social do último fim de semana, no Porto.

"Foi uma coincidência, mas acho que é uma coincidência positiva. No momento em que estão os estadistas de toda a Europa a discutir os problemas sociais, não há nada como cada qual olhar para o seu país e perceber os problemas sociais que existem nesse país. Um dos problemas mais evidentes no caso de Odemira foi o problema da imigração, que atravessa toda a Europa", explicou Marcelo.

Além disso, o Presidente da República desvaloriza os pedidos de demissão do ministro da Administração Interna na sequência deste caso. Questionado esta segunda-feira à tarde em Esposende, Marcelo Rebelo de Sousa afirma que mais importante que o pedido de demissão é resolver a situação dos imigrantes.

"É próprio da luta política e da luta político-partidária haver quem concorde com certas soluções, haver quem discorde, quem entenda que são adequadas no tempo e no modo, quem entenda que não são adequadas e que as solução deviam ser outras. Não vou entrar nisso, devo dizer que o que me preocupa mais, verdadeiramente, é a parte fundamental, a social. Como sociedade temos de saber como devemos lidar com uma realidade que não podemos negar que existe e que deve merecer atenção e preocupação da parte de todos os portugueses", acrescentou o Presidente da República.

Marcelo Rebelo de Sousa inicia esta segunda-feira um roteiro de três dias pelo Minho com o lema Portugal mais próximo.