Caso suspeito na Madeira testa negativo para Covid-19

O resultado dos exames laboratoriais ao doente suspeito de infeção por Covid-19, na Madeira, foi negativo, informou este domingo o Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE).

"O doente permanece clinicamente estável, estando prevista, em tempo oportuno, a sua transferência para outro serviço do Serviço de Saúde da Madeira (Sesaram)", refere em comunicado.

O IASAÚDE sublinha, por outro lado, que até às 13h00 de hoje "não foram identificados outros casos suspeitos de Covid-19 na Região Autónoma da Madeira".

O doente - uma jovem de 19 anos, residente na Madeira, que visitou recentemente Itália - foi validado como caso suspeito de infeção no sábado, 29 de fevereiro, tendo sido colocado em isolamento do Hospital Central do Funchal, unidade de referência na região autónoma para tratar o novo coronavírus.

A epidemia de Covid-19, que teve origem na China, já infetou 85.641 pessoas em 58 países, das quais morreram 2.933.

Na Europa, Itália é o país mais atingido pelo surto, com 17 mortos e 605 infetados.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para "muito elevado".

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) registou 70 casos suspeitos de infeção, três dos quais ainda estavam em estudo sábado.

Os restantes 67 casos suspeitos não se confirmaram, após testes negativos.