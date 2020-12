Casos ativos nas prisões reduzidos para quatro reclusos e 31 trabalhadores

A DGRSP informa que tiveram agora alta clínica as 16 reclusas © Direitos Reservados

Quatro reclusos e 31 trabalhadores do quadro da Direção-Geral dos Serviços Prisionais (DGRSP) registam casos ativos de Covid-19 entre as 20 mil pessoas que integram o universo da DGRSP, informou esta segunda-feira a instituição.

Segundo dados da DGRSP, há quatro casos ativos entre 11 279 reclusos, sendo de 501 o número de casos clinicamente recuperados, enquanto se mantêm nulo o número de jovens (internados em Centros Educativos) com Covid-19, havendo a assinalar, já há algum tempo, quatro casos clinicamente recuperados.

Na mesma nota, a DGRSP informa que, depois de já se terem resolvido as situações de Covid-19 verificadas nos Estabelecimentos Prisionais de Lisboa, Tires, Faro, Izeda (Bragança) e Guimarães, tiveram agora alta clínica as 16 reclusas e os quatro trabalhadores do Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo (feminino) que haviam testado positivo.

Portugal contabiliza pelo menos 6191 mortos associados à Covid-19 em 376 220 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

