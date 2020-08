Casos de Covid-19 levam a suspensão de visitas no Hospital de Vila Franca de Xira

Os colaboradores do hospital estão a recuperar em casa © Filipe Amorim/Global Imagens

Por TSF 24 Agosto, 2020 • 22:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As visitas aos doentes internados nos três pisos do serviço de medicina interna do Hospital de Vila Franca de Xira estão suspensas. A medida foi tomada depois de terem sido confirmados sete casos de infeção por Covid-19.

O hospital refere, numa nota enviada às redações, que cinco doentes que estavam internados e dois funcionários testaram positivo para o novo coronavírus. Enquanto os colaboradores do hospital se encontram a recuperar em casa, os doentes mantêm-se internados e estáveis, tendo sido transferidos para a ala de doentes Covid-19.

Para despistar a eventual existência de mais casos foram feitos mais de 160 testes e a decisão de suspender as visitas enquadra-se nas medidas de proteção.

O hospital de Vila Franca de Xira serve cerca de 250 mil habitantes também dos concelhos de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja e Benavente.