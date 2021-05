Casos de Covid aumentaram 46% no concelho de Lisboa

© Paulo Spranger/Global Imagens (arquivo)

Por Nuno Guedes 21 Maio, 2021 • 17:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O concelho de Lisboa passou a estar muito próximo da linha vermelha de 120 casos por 100 mil habitantes definido pelo Governo em articulação com as autoridades de saúde. Os números disparam a seguir a 12 de maio, coincidindo com a festa do título da I Liga de futebol.

Como a TSF noticiou na quinta-feira, as autoridades temem o efeito dos festejos na evolução da pandemia e deram indicações aos delegados de saúde para estarem atentos, mas não têm detetado casos diretamente relacionados com a festa.

Os números hoje divulgados pela Direção-Geral de Saúde (DGS) revelam que em Lisboa, entre 12 e 19 de maio, os novos casos por 100 mil habitantes passaram de 81 para 118, num aumento de 45,7%.

A subida já vinha da semana anterior (de 67 para 81 casos entre 5 e 12 de maio), mas a velocidade de crescimento tinha sido inferior (+20,9%).

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, que está agora com um índice de transmissibilidade (Rt) de 1,11, praticamente todos os concelhos viram os números da Covid-19 a subir na última semana, mas no concelho da capital esses valores são claramente os mais elevados e tiveram uma subida mais expressiva.

Outros dados divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA) revelam que no global da região da capital o índice de novos casos subiu de 42,4 casos por 100 mil habitantes a 9 de maio para 50,6 no dia 16, invertendo uma tendência de descida que vinha da semana anterior.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19