Casos de Covid subiram 46% em Lisboa, ainda a festa do Sporting e outros destaques TSF

© Álvaro Isidoro/Global Imagens

Por TSF 21 Maio, 2021 • 20:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O concelho de Lisboa registou um aumento de 46% do número de casos de Covid-19 entre 12 e 19 de maio e está, agora, muito próximo da linha vermelha de 120 casos por 100 mil habitantes, definida pelo Governo em articulação com as autoridades de saúde. Os especialistas ouvidos pela TSF admitem que é "muito difícil" não associar a festa do título do Sporting a este pico.

No Bloco Central, da TSF, a deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, reiterou a disponibilidade dos bloquistas para chegarem a um entendimento com o PS. "O Bloco mantém sempre a ambição de ser um partido de poder", refere.

O primeiro trimestre de 2021 trouxe um aumento do número de vítimas de violência doméstica face ao mesmo período do ano passado, mas as denúncias diminuíram. A PSP explica que há uma ligação entre o número de queixas e o desconfinamento.

Um dia depois da entrada em vigor de um cessar-fogo, a TSF falou com o embaixador de Israel em Portugal, Raphael Gamzou, que está moderadamente otimista e reafirma que o país vai sempre proteger os cidadãos, sejam judeus ou palestinianos.

Em entrevista à TSF, um dos campeões nacionais de futebol pelo Sporting, Nuno Santos, garante que nunca houve receios da parte dos leões. O avançado português fala da liderança de Rúben Amorim, do misto entre juventude e experiência do plantel e reitera o desejo de jogar a Champions pelo Sporting.