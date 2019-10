Casos de gripe são, para já, residuais. Grávidas devem tomar a vacina

© Pixabay

Os casos de gripe em Portugal são, para já, residuais. A três dias do arranque da campanha de vacinação contra a gripe, o laboratório nacional de referência para o vírus já começou esta quinta-feira a emitir boletins que vai divulgar todas as semanas sobre a doença.



A responsável pelo laboratório, Raquel Guiomar, sublinha que foi detetado um único caso na última semana.

"Vamos atualizar toda a informação à semana. Nesta semana, foi apenas notificado um caso de gripe, que é do tipo Influenza B, que não foi quase detetado no inverno passado, mas os casos ainda são tão esporádicos que é muito cedo para dizer qual o vírus que vai circular no próximo inverno", adianta à TSF.

No mesmo plano, Raquel Guiomar aproveita para lembrar que, desde 2009, também as grávidas fazem parte dos grupos de risco e que, por isso, a vacina é recomendada para estas mulheres.